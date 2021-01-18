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На горнолыжном курорте в районе Домбая в Карачаево-Черкесии лавина накрыла трассу с людьми. Под снегом могут быть до 12 человек.

Инцидент произошел на горе Мусса-Ачитара. Под снегом оказались два пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе.

По словам источника ТАСС, сход лавины мог быть принудительным. Происшествие подтвердили в МЧС.

В момент схода лавины на трассе находились от 4 до 12 человек, в том числе дети. Предварительно, пострадали четверо.

По данным Telegram-канала Mash, лавину спровоцировали специально. Местные рассчитывали, что она уйдет в сторону лесу, но снег пошел прямо на туристов. Свидетельница инцидента рассказала, что лавину обстреливали из пушек.

В начале января сообщалось о сходе лавины в Красноярском крае. Снегом накрыло 6 гостевых домиков.