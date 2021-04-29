На марше националистов в Киеве пообещали «пройти по Донецку и руинам Москвы»

Люди

Украинские националисты 28 апреля провели в Киеве «Марш вышиванок», который посвящен годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

Участники марша пообещали «скоро пройти по Донецку и руинам Москвы».

Украинские националисты впервые провели такой марш в центре Киева. В нем приняли участие около 100 человек. Раньше подобные шествия проводились во Львове.

Один из радикалов заявил, что те, кто участвует в шествии являются силой, которая в будущем будет управлять Украиной и «начнет войну с Россией», пишут «Известия».

Добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина» - тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения.

Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

Украина хочет вернуть статус ядерной державы.