На марше националистов в Киеве пообещали «пройти по Донецку и руинам Москвы»
Украинские националисты 28 апреля провели в Киеве «Марш вышиванок», который посвящен годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.
Участники марша пообещали «скоро пройти по Донецку и руинам Москвы».
Украинские националисты впервые провели такой марш в центре Киева. В нем приняли участие около 100 человек. Раньше подобные шествия проводились во Львове.
Один из радикалов заявил, что те, кто участвует в шествии являются силой, которая в будущем будет управлять Украиной и «начнет войну с Россией», пишут «Известия».
Добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина» - тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения.
Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.