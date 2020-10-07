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На Камчатке река изменила свет и вспенилась: взяты пробы воды и грунта

Артем Денисов
7 октября, 2020 00:28
2 мин
река
Фото: pixabay.com

На Камчатке обнаружили изменение цвета и плотные отложения в реке Налычева.

Речь идет о правом притоке. По словам ученых, цвет воды отличается от нормального, на дне - отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена.

Были взяты пробы воды и грунта, которые отправлены для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, в местную лабораторию и переданы представителям СК РФ для проведения исследования в независимой лаборатории.

По их результатам станет известно, было ли произошедшее природным явлением или носило техногенный характер, сообщает РИА Новости.

Ранее заведующая кафедрой охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Рудакова рассказала, из-за чего загрязняющие вещества могли попасть в океанические воды на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа.

Она однозначно заявила, что загрязнение произошло в результате деятельности человека.

темы
экология
Камчатка
река
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