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На Индию обрушился «коронавирусный шторм»
26 апреля, 2021 07:26
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Pixabay
На Индию обрушился «коронавирусный шторм». Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди.
Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Индии бьет рекорд уже несколько дней подряд. За прошедшие сутки было выявлено 349,6 тысяч новых инфицированных.
Больницы в Дели переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Медики уже вынуждены отказываться принимать заболевших, пишет Reuters.
Представители органов здравоохранения Индии заявили, что они находятся в кризисе.
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