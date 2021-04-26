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На Индию обрушился «коронавирусный шторм». Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди.

Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Индии бьет рекорд уже несколько дней подряд. За прошедшие сутки было выявлено 349,6 тысяч новых инфицированных.

Больницы в Дели переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Медики уже вынуждены отказываться принимать заболевших, пишет Reuters.

Представители органов здравоохранения Индии заявили, что они находятся в кризисе.