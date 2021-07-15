«На эту и на ту набью себе тату»: депутат-единоросс «воспел» QR-коды. Он намерен «забиться»
Депутат Московской городской Думы от «Единой России» Кирилл Щитов решил стать ближе к молодёжи. Политик заявил о намерении сделать себе татуировку, а именно — набить QR-код.
По его словам, временные «зарисовки» на запястье не только красиво выглядят, но ещё и удобны. Он иронично отметил, что поначалу QR-код потребуется для посещения заведений общепита, позже, вероятнее всего, к нему можно будет привязать свою банковскую карту, ключ от подъезда и даже раздавать вайфай.
«Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, знаете ли…Сначала мы будем возмущаться и бояться, а потом это станет так же удобно, как и Госуслуги», — написал единоросс в своём
.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможности ввоза в Россию зарубежных вакцин от коронавируса.