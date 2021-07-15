В Кремле прокомментировали возможность ввоза в РФ зарубежных вакцин от COVID-19
В официальной резиденции президента РФ Владимира Путина прокомментировали возможность ввоза в Россию зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрия Пескова убежден, что в этом нет необходимости, поскольку «у нас своих вакцин хватает».
Мысль о том, что для кого-то именно выбор препарата мог бы стать решающим фактором в вопросе вакцинации, не кажется Пескову требующей внимания.
«У нас своих 4 вакцины, это разве не возможность выбора? В какой-то момент они могут быть недоступны в регионах но поставки ведутся достаточно регулярно», – заявил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что данный вопрос пока никак не обсуждается, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее сообщалось о том, что израильские власти собираются протестировать свое лекарственное средство против COVID-19 на украинцах и грузинах.