Израильские власти намерены протестировать свою вакцину на украинцах и грузинах
Граждане Украины и Грузии заявили о намерении принять участие в третьем этапе тестирования израильской вакцины против коронавирусной инфекции Brilife. Кроме них препарат также получат местные жители. Об этом рассказал глава Минобороны Израиля Бени Ганц.
По его словам, в исследовании хотят принять участие несколько десятков тысяч людей, что позволит завершить разработку лекарственного средства и начать в кой-то веке производить её. Ганц подчеркивает, что вакцина защитит граждан от новых вариаций вируса, которых с каждым днем становится всё больше и больше.
К слову, препаратом уже заинтересовались в США. Известно, что накануне, 12 июля, американская компания NRx Pharmaceuticals заключила с Израильским институтом биологических исследований договор, который позволяет Штатам производить препарат и заниматься его продвижением на мировом уровне, передает Lenta.ru.
Ранее сообщалось о том, что Анатолий Чубайс стал акционером компании-производителя российской вакцины «Спутник V».