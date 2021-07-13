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Анатолий Чубайс стал акционером компании-производителя самой популярной в РФ вакцины
13 июля, 2021 15:12
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Anton Belitsky/Russian Look
Специальный представитель президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс стал акционером отечественной инвестиционной компании «АФК Система». Корпорация является крупнейшим в России производителем вакцин против коронавирусной инфекции «Спутник V».
Известно, что Чубайс является членом совета директоров компании, а ценные бумаги ему вручили в рамках программы мотивации органа коллегиального управления. Ранее Чубайс не имел доли, теперь ему принадлежит пакет акций стоимостью 11,331 миллионов рублей, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось об «уродливах формах» обязательной вакцинации. О них Михаилу Мишустину рассказали в Госдуме.
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