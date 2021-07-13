В Госдуме заявили Михаилу Мишустину о «уродливых формах» обязательной вакцинации
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин обратился с открытым письмом к главе кабмина России Михаилу Мишустину.
По словам депутата, обязательная вакцинация от коронавируса в стране приобретает «уродливые формы», так как не оформлена законодательно на федеральном уровне. Прилепин отмечает, что россияне не понимают, что происходит, и это усиливает недоверие к российским властям.
Как напоминает сопредседатель партии, в ряде регионов приняты решения местных властей, которые фактически означают принуждение людей под различными предлогами делать прививку от COVID-19. При этом общегосударственного решения о необходимости и обязательности прививки до сих пор не принимается.
«Подобная ситуация уже вызвала серьёзное напряжение в обществе и грозит ещё большими осложнениями», — сказано в письме. «Стремление любыми способами принудить население к вакцинации приобретает уродливые формы, которые лишь дискредитируют усилия властей по снижению заболеваемости», - отметил политик.
Прилепин предлагает Мишустину «развивать альтернативные механизмы защиты от пандемии», например «службы бесплатного тестирования на коронавирус и антитела к нему», сообщают «Открытые медиа».
Напомним, обязательную вакцинацию ранее допускал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал изменение законодательства для введения принудительной вакцинации от COVID-19.