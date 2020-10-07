На день рождения Путину: В Санкт-Петербурге мужчина совершил акт самосожжения

Telegram-канала Baza

В центре Санкт-Петербурга у ТРК «Галерея» мужчина совершил попытку самосожжения.

Судя по видео Telegram-канала Baza, на мужчине был плакат с надписью. Её содержание пока неизвестно. Пока мужчина горел, мимо спокойно шли люди, кто-то достал телефон, чтобы сделать видео. Лишь спустя некоторое время к нему бросились несколько человек, предположительно, чтобы потушить.

Пострадавший с ожогами 45% тела доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Информацию об инциденте подтвердили в региональном МЧС.

«По прибытии обнаружен мужчина без сознания с обгоревшими элементами тела, осматривается 03», — сообщили в МЧС.

Согласно данным «Фонтанки», совершивший акт самосожжения - 70-летний бизнесмен, который почти 20 лет руководит фирмой по аренде управлением нежилой недвижимостью.

Обстоятельства произошедшего изучает СК, передает Znak.com.

Возможно, инцидент с самосожжением – просто совпадение, но отметим, что в день происшествия, 7 октября, отмечает свой день рождения президент РФ Владимир Путин. Также президента «поздравила» панк-группа Pussy Riot, вывесив радужные флаги на зданиях государственных органов в Москве.

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