На день рождения Путину: В Санкт-Петербурге мужчина совершил акт самосожжения
В центре Санкт-Петербурга у ТРК «Галерея» мужчина совершил попытку самосожжения.
Судя по видео Telegram-канала Baza, на мужчине был плакат с надписью. Её содержание пока неизвестно. Пока мужчина горел, мимо спокойно шли люди, кто-то достал телефон, чтобы сделать видео. Лишь спустя некоторое время к нему бросились несколько человек, предположительно, чтобы потушить.
Пострадавший с ожогами 45% тела доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Информацию об инциденте подтвердили в региональном МЧС.
«По прибытии обнаружен мужчина без сознания с обгоревшими элементами тела, осматривается 03», — сообщили в МЧС.
Согласно данным «Фонтанки», совершивший акт самосожжения - 70-летний бизнесмен, который почти 20 лет руководит фирмой по аренде управлением нежилой недвижимостью.
Обстоятельства произошедшего изучает СК, передает Znak.com.
Возможно, инцидент с самосожжением – просто совпадение, но отметим, что в день происшествия, 7 октября, отмечает свой день рождения президент РФ Владимир Путин. Также президента «поздравила» панк-группа Pussy Riot, вывесив радужные флаги на зданиях государственных органов в Москве.
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