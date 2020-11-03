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В турецкой Анталье перевернулся экскурсионный катер с 30 туристами. Выжить удалось не всем.

Инцидент случился в 50-100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры.

Известно об одном погибшем. Остальные туристы добрались до берега в спасательных жилетах.

В генконсульстве России сообщили, что при крушении судна погиб россиянин, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее в Турции произошло мощное землетрясение, которое разрушило дома. В результате происшествия погибли 102 человека.