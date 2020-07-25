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На базе ВВС США в результате стрельбы погиб один человек

Антон Мельников
25 июля, 2020 09:51
1 мин
в
Pixabay

На авиабазе военно-воздушных сил США «Херлберт-Филд» в штате Флорида произошла стрельба. Сообщается, что, по меньшей мере, один человек был застрелен, еще один получил ранения.

Командир 1-го авиакрыла военной базы, который сообщил об инциденте, назвал произошедшее «внутренними вооруженными беспорядками», передает ИА REGNUM.

Около недели назад, 19 июня, неизвестный устроил стрельбу в толпе гуляющих в штате Иллинойс.

темы
США
военные
стрельба
инцидент
ВВС
1 мин