Общество
В США неизвестный устроил стрельбу в толпе гуляющих
19 июля, 2020 18:43
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В США произошел новый эпизод стрельбы. Чрезвычайное происшествие случилось в американском штате Иллинойс.
В ходе атаки на набережную, ранения и травмы получили не менее 12 человек. Нападение произошло в воскресение, 19 июля, в городе Пеория.
По имеющейся информации, стрельба началась в тот момент, когда на территории набережной находилось около двух сотен человек. Причины стрельбы выясняются. Полиция пока не располагает достоверными данными о подозреваемом, передает портал REGNUM.
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