По состоянию на 19 июля 10:45
Заболевших771 546
За последние сутки6 109
Выздоровело550 344
Умерло12 342
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В США неизвестный устроил стрельбу в толпе гуляющих

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 18:43
1 мин
Photo
Flickr

В США произошел новый эпизод стрельбы. Чрезвычайное происшествие случилось в американском штате Иллинойс.

В ходе атаки на набережную, ранения и травмы получили не менее 12 человек. Нападение произошло в воскресение, 19 июля, в городе Пеория.

По имеющейся информации, стрельба началась в тот момент, когда на территории набережной находилось около двух сотен человек. Причины стрельбы выясняются. Полиция пока не располагает достоверными данными о подозреваемом, передает портал REGNUM.

темы
США
стрельба
Иллинойс
1 мин