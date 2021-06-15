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На базе бесланской школы возведут центр профилактики терроризма. Власти РФ выделят деньги
15 июня, 2021 17:47
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Edward Kaprov/Russian Look
Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил идею создания центра патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе средней школы №1 в Беслане, которая была захвачена террористами в 2004 году.
По словам главы кабмина, правительство направит необходимую сумму для реализации задуманного проекта. К тому же, глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что региональные власти уже выделили порядка 30 миллионов рублей. Если деньги поступят из федеральной казны, к концу 2022 года центр может уже заработать. Правда, потребуются еще 190 миллионов рублей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что правительство РФ выделило свыше 27 миллиардов рублей в поддержку многодетных семей.
Вопрос по теме:
Корректно ли, по-вашему, создавать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе средней школы №1 в Беслане, которая была захвачена террористами в 2004 году?
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