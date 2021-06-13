Кабмин: На погашение ипотеки многодетным выделят 27 миллиардов рублей
Российское правительство выделило более 27 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей, соотвествующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства пойдут на погашение ипотеки и компенсацию платежей по жилищным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
«По инициативе президента Владимира Путина государство помогает погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Согласно нововведениям, полностьи или частично погасить ипотеку помогут семьям, у котрых третий и последующие дети появились после января 2019 года. В этом случае сумма выплат будет составлять 450 тысяч рублей.Дополнительное финансирование поможет 60 тысячам многодетных семей, пишет «Российская газета».