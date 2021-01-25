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На акции протеста в поддержку Алексея Навального задержали даже 9-летнего ребенка

Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 15:01
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 15:01
1 мин
«Русская планета»
«Русская планета»

23 января сотрудники правоохранительных органов задержали на несанкционированной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального даже 9-летнего мальчика. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в стране Анна Кузнецова.

«В Москве 9 и 12 лет ребятишки оказались в участке, их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий. Они оказались в участке, ожидая маму», – сказала Кузнецова в эфире телеканал «Россия 1», передает РИА Новости.

Также она добавила, что всего по России силовики завели в автозаки во время акции протеста около 300 несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что полицейские задержали примерно две тысячи человек 23 января.

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Россия
Алексей Навальный
дети
протесты
Анна Кузнецова
1 мин
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