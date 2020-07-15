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На акциях протеста против принятых поправок к Конституции задерживают всех подряд

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 22:25
2 мин
Фото
Фото: avtozaklive

В Москве на протестной акции против принятых поправок к Конституции России задержали уже не менее 100 человек, часть из которых — журналисты, несовершеннолетние или мимо проходящие люди. Также была задержана муниципальный депутат Юлия Галямина.

Точное количество задержанных неизвестно. Инзначально протестующие собрались на Пушкинской площади, из-за чего была перекрыта часть Тверской улицы. После этого активисты двинулись на Петровку, к главному зданию МВД России по столице.

Там и произошло основное число задержаний. К моменту написания заметки, по информации AvtozakLIVE, все автозаки с Петровки уехали.

Отметим, что параллельно протестная акция проходила и в Санкт-Петербурге. Там за время митинга было собрано порядка 2 500 тысяч подписей за обжалование голосования по поправкам в Конституцию. Сколько человек было задержано в Северной столице пока неизвестно.

«Русская планета» продолжает следить за развитием событий.

темы
Москва
протесты
Санкт-Петербург
поправки
задержание
2 мин