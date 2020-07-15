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Москвичи и петербуржцы вышли протестовать против поправок к Конституции

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 19:33
1 мин
Фото
Фото: Flickr

В Санкт-Петерурге и Москве стартовали акции протеста против поправок к Конституции, которые вступили в силу 4 июля после общероссийского голосования. Тогда, по данным ЦИК, изменения в Основной закон страны поддержали 77,92% избирателей.

В столице акция проходят на Пушкинской площади. На момент написания заметки там собралось порядка 600 человек. Они собирают подписи за обжалование голосования по поправкам в Конституцию, уточняет AvtozakLIVE.

По данным телеграм-канала, на Пушкинской держурят несколько десятков техники и более сотни силовиков. Движение у мэрии на Тверской улице перекрыто.

В Петербурге стражи порядка собрались на Невском проспекте. Там акция протеста проходит на Малой Садовой улице, очередь желающих поставить подпись растянулась, как пишет Znak.com, уже на 500 метров. Участники протеста хотят устроить серию одиночных пикетов, однако силовики настоятельно рекомендуют им этого не делать.

«Русская планета» продолжает следить за развитием событий.

темы
Москва
протесты
Конституция
Санкт-Петербург
поправки
1 мин