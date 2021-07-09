МВД выкатило три режима пребывания иностранцев в России и запретило временное проживание
Министерство внутренних дел России разработало проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Правила нахождения мигрантов в нашей стране изменятся, но не станут критически невыполнимы.
Например, ведомство предложило остановиться на трех вариантах пребывания иностранцев в РФ на законных основаниях: режим краткосрочного и долгосрочного пребывания, и постоянное проживание. В первом случае гражданину разрешат находиться на территории страны три месяца в течение года, во втором – свыше трех месяцев без получения разрешения на постоянное проживание, в третьем, соответственно, гарантируется бессрочное пребывание.
При этом МВД предлагает полностью отказаться от разрешения на временное проживание в России. Кроме того, во время разрешенного срока пребывания у мигрантов появится возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы РФ, говорится на сайте ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к подчиненным с требованием проконтролировать вакцинирование мигрантов от коронавирусной инфекции. Озаботиться вопросом прививания иностранных сотрудников должен работодатель.