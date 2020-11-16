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Внимание правоохранителей снова направлено в сторону всемирной паутины. МВД России намерено ввести новый состав преступления. Речь идет о склонении к потреблению либо пропаганде наркотиков с использованием Интернета.

Глава ведомства Владимир Колокольцев представил новый проект стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года. В планах изменения в законодательстве. МВД разработало и внесло в правительство проекты двух федеральных законов. Один из них повествуют о пропаганде запрещенных веществ в Интернете.

Кроме того, по словам Колокольцева, ведомство будет бороться с наркопреступлениями, совершенными с помощью IT-технологий, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели сажать людей до 10 лет в тюрьму за упоминание наркотиков в Интернете.