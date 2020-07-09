Общество
В Госдуме хотят сажать людей за упоминания наркотиков в интернете
9 июля, 2020 16:54
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В российском парламенте придумали новый способ борьбы с наркотиками. Новый закон предложила комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Депутаты внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков и их употребления посредством интернета.
При доказанной вине, подобная статья будет предусматривать от 5 до 10 лет лишения свободы. Также поправки к статье будут предусматривать утяжеляющие последствия — смерть двух или более потерпевших по неосторожности.
По данным Znak.com, составители проекта упирают на то, что представители иностранных государств навязывают в России идею о «безопасности» потребления наркотиков.
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