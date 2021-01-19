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Общество
МВД предложило выдавать россиянам Конституцию на руки один раз в жизни
19 января, 2021 17:05
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Фото: 10.мвд.рф
В Министерстве внутренних дел России предложили вручать жителям страны Конституцию РФ раз в жизни. Так, ведомство считает, что граждане, достигшие 14-летнего возраста, должны получать вместе с первым паспортом основной закон государства.
«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории России одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», – приводит РИА Новости отрывок из релиза ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в России хотят создать киберполицию. Известно, что МВД настроено серьезно – готово даже переквалифицировать сотрудников.
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