Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Мужчина скончался в реанимации после нападения медведя в московском цирке

Лилия Караева
5 октября, 2020 17:15
1 мин
Цирк
Zooartist.ru

В цирке на проспекте Вернадского медведь напал на 64-летнего мужчину. Спасти пострадавшего не удалось.

Инцидент произошел, когда рабочий по уходу за животным Валентин Булич зашел в вольер без дрессировщика. Мужчину госпитализировали в 64-ю городскую клиническую больницу с тяжелейшей травмой головы.

Он скончался в реанимации, сообщил Telegram-канал Baza. Врачи заявили, что травмы были слишком серьезные.

Ранее в Краснодарском крае женщина, решившая отдохнуть на природе, погибла от лап медведя. Никто не успел прийти ей на помощь.

темы
Москва
нападение
медведь
цирк
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!