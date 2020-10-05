Мужчина скончался в реанимации после нападения медведя в московском цирке

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В цирке на проспекте Вернадского медведь напал на 64-летнего мужчину. Спасти пострадавшего не удалось.

Инцидент произошел, когда рабочий по уходу за животным Валентин Булич зашел в вольер без дрессировщика. Мужчину госпитализировали в 64-ю городскую клиническую больницу с тяжелейшей травмой головы.

Он скончался в реанимации, сообщил Telegram-канал Baza. Врачи заявили, что травмы были слишком серьезные.

Ранее в Краснодарском крае женщина, решившая отдохнуть на природе, погибла от лап медведя. Никто не успел прийти ей на помощь.