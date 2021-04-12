Мусульмане России жалуются на недостаток мечетей в Москве. Будут строить?

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Председатель Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил о том, что в столице ощущается недостаток мечетей. Особенно остро этот вопрос назревает во время Рамадана – обязательного для мусульман поста.

«Верующих очень много, у мечетей собираются толпы людей. Мы еще ожидаем наплыв мигрантов», – сказал он.

По словам Аббясова, перекрывать улицы в столице иногда приходится и во время обычной пятничной молитвы, что уж говорить о священном месяце. К тому же, нельзя игнорировать требования Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса, а это значит, что в мечеть приходится впускать еще меньше людей, передает РИА Новости. Власти Москвы пока никак не прокомментировали данное высказывание.

Ранее сообщалось о том, что мусульмане России стали просить Всевышнего дать разум президенту США Джо Байдену.