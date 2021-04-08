Мусульмане России начали просить Всевышнего дать Джо Байдену разум

Политика

Запоздалая реакция на заявление президента США Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин является убийцей, поступила из Карачаево-Черкессии. Председатель Духовного управления мусульман республики, муфтий Исмаил Бердиев признался, что очень болезненно воспринял данное сообщение, поскольку оно оскорбляет, как его, так и главу государства. Впрочем, он видит свой путь разрешения данной проблемы и уже начал предпринимать меры.

«Прошу Всевышнего, чтобы он дал ему (Байдену – прим. ред.) разум, чтобы напутствовал его на правильный путь и открыл ему глаза», – цитирует Бердиева РИА Новости.

Ранее о Боге вспомнил экс-глава Пензенской области, находящийся в настоящее время в СИЗО. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки.