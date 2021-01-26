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Общество

Муниципальные депутаты Петербурга закроют кредиты избитой силовиком женщины

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 17:11
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 17:11
2 мин
"Русская планета"
"Русская планета"

В Санкт-Петербурге муниципальные депутаты Александр Изотов (МО Лиговка-Ямская) и Кирилл Волков (МО Оккервиль) решили помочь женщине, которая пострадала на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального – омоновец ударил ее ногой в живот.

«Я и Кирилл Волков организуем сбор средств для Юдиной Маргариты на выплату её 2-х кредитов (120тысяч рублей)», – написал Изотов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Они убеждены, что женщина не осмелится сама попросить о помощи, поэтому объявили о сборе сами. Муниципальные депутаты уверяют, что каждая копейка дойдет до Юдиной.
«К избитой, запуганной женщине под прицелами видеокамер пришли полицейское начальство и тот самый омоновец. Извинились, подарили цветы — и вот так, вроде бы запросто, закрыли тему», – объясняет Изотов ситуацию, после которой пострадавшая решила простить омоновца.

Сообщается, что она одна воспитывает троих детей и подрабатывает репетитором по математике. Семейный бюджет на всех — 10 тысяч рублей.

«Вечером 23 января на площади Восстания Маргарита не осталась в стороне, увидев несправедливость и жестокость. И мы тоже не должны оставаться в стороне от того, что произошло с простой русской женщиной, вставшей на пути бездушной машины», – заключили депутаты.
Ранее сообщалось о том, что Депутат Госдумы от «ЕР Александр Хинштейн отозвал запросы в СК и Генпрокуратуру по омоновцу. Сначала он потребовал завести уголовное дело против силовика.

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