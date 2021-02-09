Новости Общество
Общество
Мультимиллиардер Билл Гейтс назвал следующие угрозы человечеству после пандемии
9 февраля, 2021 01:30
1 мин
1 мин
Olga Kravets/Russian Look
Основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс сообщил, что угрозами человечеству после эпидемии COVID-19 являются изменение климата и биотерроризм.
По его словам, каждый год уровень смертности из-за климатических изменений будет «даже больше», чем во время текущей пандемии коронавируса.
«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», - сказал Гейтс, говоря о второй угрозе, сообщает РИА «Нвоости».
Ранее Гейтс предупредил о том, что в данный момент мир не готов к следующей возможной пандемии. Человечество не выработало инструменты для борьбы с нею. Следующая пандемия может оказаться гораздо хуже, чем нынешняя.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку