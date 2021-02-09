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Мультимиллиардер Билл Гейтс назвал следующие угрозы человечеству после пандемии

Артем Денисов
9 февраля, 2021 01:30
1 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 01:30
1 мин
Билл Гейтс
Olga Kravets/Russian Look

Основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс сообщил, что угрозами человечеству после эпидемии COVID-19 являются изменение климата и биотерроризм.

По его словам, каждый год уровень смертности из-за климатических изменений будет «даже больше», чем во время текущей пандемии коронавируса.

«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», - сказал Гейтс, говоря о второй угрозе, сообщает РИА «Нвоости».

Ранее Гейтс предупредил о том, что в данный момент мир не готов к следующей возможной пандемии. Человечество не выработало инструменты для борьбы с нею. Следующая пандемия может оказаться гораздо хуже, чем нынешняя.

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климат
Билл Гейтс
человечество
биотерроризм
1 мин
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