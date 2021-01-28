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Билл Гейтс: мир не готов к следующей пандемии. Она может оказаться в «в десятки раз» хуже

Антон Мельников
28 января, 2021 00:14
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 00:14
1 мин
Flickr
Flickr

Основатель компании Microsoft, филантроп Билл Гейтс предупредил о том, что в данный момент мир не готов к следующей возможной пандемии. Человечество не выработало инструменты для борьбы с нею. Следующая пандемия может оказаться гораздо хуже, чем нынешняя. Об этом бизнесмен сообщил в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — еще многое можно сделать»,— рассказал бизнесмен.

Гейст отметил, что пандемия COVID-19 «ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», передаёт «Коммерсантъ».

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Билл Гейтс
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