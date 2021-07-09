«Можно, но осторожно»: Минздрав просит россиян не переусердствовать во время секса после вакцинации
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин порекомендовал россиянам осторожно заниматься сексом после получения препарата от коронавирусной инфекции. Таким образом он прокомментировал заявление своего заместителя Дениса Грайфера, сообщившего накануне на брифинге, что после вакцинации повышенные нагрузки не рекомендуются, в том числе, необходимо воздержаться от удовлетворения полового влечения хотя бы на три дня.
Министр здравоохранения региона пояснил слова коллеги — заниматься сексом можно, но важно не переусердствовать, поскольку избыток чего-либо всегда идёт во вред.
«Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно», — заявил Костин с улыбкой на видеозаписи, размещённой в Instagram-аккаунте Минздрава Саратовской области.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о необходимости привить против коронавируса всё население России, дабы стать самой передовой страной.