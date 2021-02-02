«Можете подать жалобы»: Кремль продолжает оправдывать жесткие действия силовиков на протестах

Общество

Действия силовиков во время несогласованных акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального оправданы. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что полицейские верно реагировали на происходящее на улицах, так как отвечали таким образом на провокации агрессивно настроенных граждан. А ситуаций, когда силовики позволяли себе лишнее, единицы. Если же задержанные считают иначе, они могут подать жалобы в соответствующие инстанции, считает пресс-секретарь лидера государства.

«Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в Кремле призвали не оценивать примитивно кадры с «жесткими действиями силовиков».