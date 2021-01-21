Мосжилинспекция разъяснила порядок проверки квартир на незаконные перепланировки

Общество

Мосжилинспекция сообщила, что в России нет массовых рейдов, которые выявляют незаконные перепланировки в квартирах. Ранее такую информацию приводили СМИ.

В инспекции пояснили, что не обладают правом проникать в квартиры, а потому рейды невозможны.

«По Конституции жилище неприкосновенно. Какие могут быть рейды? Мы не правоохранительные органы», - заявили в Мосжилинспекции.

Ведомство пояснило, что устраивает проверки, но для этого необходимо согласие собственника, или решение суда.

При этом, инспекция инициирует проверку не самостоятельно, а по жалобам граждан, или управляющих организаций.

В первую очередь запрашиваются документы на собственника помещения, а также техническая документация. После готовится распоряжение на проверку, а собственнику направляется заказное письмо с просьбой предоставить доступ в квартиру.

«Попасть в квартиру мы можем только с согласия собственника помещения либо по решению суда», — уточнили в пресс-службе.

Если собственник дважды отказался предоставить доступ, инспекция обращается в суд с иском. Решение суда исполняют сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

«В случае выявления самовольной перепланировки помещения виновное лицо привлекается к административной ответственности, а также ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние», — цитирует Мосжилинспекцию «РБК».

Напомним, ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщал, что инспекторы начали массово проверять квартиры в России.