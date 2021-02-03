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Москвичи высказались за дистанционный режим работы

Артем Денисов
3 февраля, 2021 05:07
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 05:07
1 мин
компьютер
pixabay.com

52% жителей Москвы сообщили, что хотели бы работать удаленно.

Согласно опросу одного из сервисов по поиску работы, 30% участников исследования желают трудиться из офиса. За дистанционную работу чаще всего выступают женщины.

В январе текущего года более 30% работников были на удаленке только в 32% московских компаний, сообщает РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже к маю может вернуться к нормальной жизни. При этом, снижение заболеваемости COVID-19 в Москве может начаться еще раньше.

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