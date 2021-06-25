Москвичи высказались против ужесточения мер из-за новой волны пандемии
29% жителей Москвы выступили за дальнейшее ужесточение мер, введённых в мегаполисе из-за новой волны пандемии, вызванной коронавирусом.
Согласно опросу сервиса SuperJob, против высказались 46% участников исследования. Чаще всего за ужесточение мер выступают люди старше 45 лет с ежемесячным доходом выше 80 тысяч рублей (32%). Мужчины при этом чаще женщин призывают к ещё более жестким мерам — 31% против 27% соответственно.
Среди тех, кто против ужесточения мер (51%), больше всего людей в возрасте от 25 до 34 лет с зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц. Мужчины и женщины разделились в этом вопросе почти поровну — 48% и 44% соответственно, сообщают «Открытые медиа».
Как сообщалось, указ московского мэра Сергея Собянина, согласно которому, с 28 июня в заведения общественного питания с помощью QR-кодов смогут попасть только получившие прививку от COVID-19 или уже им переболевшие, означает временный запрет на функционирование отрасли.
Так считают опрошенные рестораторы. Ограничение существенно затронет отрасль из-за малого числа привитых жителей города.