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Москвичи смогут получить вакцину от COVID-19 на дому

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 11:49
2 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 11:49
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Москвы решили в качестве эксперимента начать вакцинировать местных жителей от коронавируса на дому. В первую очередь, данная возможность распространится на граждан, с трудом передвигающихся. О нововведении рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время людей, испытывающих трудности в передвижении, насчитывается около 120 тысяч по Москве. Все они находятся под присмотром соцработников. Поэтому чтобы сделать прививку от COVID-19 данной категории населения не придется подавать специальную заявку, поскольку информацию о маломобильных гражданах в поликлинику передадут соответствующие органы. Ракова не уточнила, каким образом будет произведена данная процедура и станут ли специалисты перед приходом на дом уточнять о готовности гражданина привиться, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Турция ждет российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на провокационное заявление президента страны о непризнании им воссоединения России с Крымом.

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ТЕГИ
Москва
Коронавирус
Анастасия Ракова
Вакцинация
Маломобильные граждане
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