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Москвичей «загнали» на вакцинацию. На прививку записалось рекордное число желающих
23 июня, 2021 12:33
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В Москве за сутки на вакцинацию записалось рекордное число горожан. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
По его словам, за последние сутки около 60 тысяч горожан записались на вакцинацию, что в 10 раз превышает минимальные показатели.
Собянин выразил надежду, что такие темпы вакцинации позволят в ближайшие месяцы стабилизировать обстановка в городе, сообщает телеграм-канал 360tv.
В Подмосковье готовы ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом.
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