В Подмосковье готовы ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил ужесточения ограничений в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.
Эпидемиологическая ситуация в Подмосковье ухудшается. Фиксируются рост числа госпитализаций людей с коронавирусом, и пока не вакцинируется достаточное количество людей, в регионе могут ввести новые ограничения.
Воробьев отметил высокую госпитализацию в регионе и напряженную работу медиков. «Все, что касается публичных мест - в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения.
Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна», - сказал Губернатор.
Губернатор добавил, что от коронавируса в Подмосковье уже привились свыше 1 млн 240 тыс. человек. Он поблагодарил людей за ответственность и призвал остальных граждан вакцинироваться.