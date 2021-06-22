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Москвичей предупредили об урагане с грозой и градом
22 июня, 2021 05:08
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Москве в предстоящие выходные ожидается гроза, которая будет сопровождаться ураганом и градом.
По словам синоптиков, 26 и 27 июня атмосфера в городе будет настолько заряжена, что образуются башенки грозовых облаков, вызвав ливни. Отмечается, что подобные погодные явления происходят в момент смены аномальной жары на более прохладную погоду.
Согласно прогнозу, аномальная жара в Москве продержится еще несколько дней. Воздух прогреется до 36 градусов тепла — погода в мегаполисе побьет температурный рекорд 1901 года, пишут «Ведомости».
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова не рекомендует заменять привычные продукты питания фруктами в жаркое время года.
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