Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Общество

Жителей Москвы предупредили о грядущей резкой смене погоды.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к концу недели циклон принесет северные потоки воздуха. После этого ночные температуры опустятся до минус 17 градусов. В выходные ожидается минус 17-22 градуса ночью и минус 12-17 градусов днем.

Вильфанд не исключил похолодания на следующей неделе до минус 28 градусов, что нетипично для февраля, сообщает «НСН».

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Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов.