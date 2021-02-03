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Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Артем Денисов
3 февраля, 2021 03:02
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 03:02
1 мин
Москва
pixabay.com

Жителей Москвы предупредили о грядущей резкой смене погоды.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к концу недели циклон принесет северные потоки воздуха. После этого ночные температуры опустятся до минус 17 градусов. В выходные ожидается минус 17-22 градуса ночью и минус 12-17 градусов днем.

Вильфанд не исключил похолодания на следующей неделе до минус 28 градусов, что нетипично для февраля, сообщает «НСН».

Ранее российские синоптики пообещали делать точные долгосрочные прогнозы через 10-15 лет

Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов.

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