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Точных прогнозов погоды от синоптиков придется ждать еще 10-15 лет

Артем Денисов
2 февраля, 2021 02:02
2 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 02:02
2 мин
зонт
pixabay.com

Российские синоптики пообещали делать точные долгосрочные прогнозы через 10-15 лет

Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, прогресс в этом может быть достигнут через 10-15 лет, когда повысится качество долгосрочных прогнозов. Как отметил Вильфанд, уже около десяти лет идет описание океанических процессов, и необходимо еще десятилетие, чтобы подробнее изучить эти процессы.

«Почему мы так хорошо прогнозируем погоду на завтра или послезавтра? Солнечная энергия поступает, мы ее измеряем, есть физические модели, как она трансформируется, хорошо физика описана. А через десять дней та информация, которую мы знаем, она уже не действует», - отметил синоптик, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, снег в европейской части России будет лежать до второй половины марта. Он растает только в период схода снежного покрова. В настоящее время высота снега на 3 см выше нормы.

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ТЕГИ
погода
гидрометцентр
синоптики
2 мин
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