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Москвичей будут бесплатно вакцинировать от COVID-19

Антон Мельников
24 июля, 2020 22:15
1 мин
в
Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице прививку от коронавируса можно будет делать бесплатно.

Бесплатная прививочная кампания, согласно градоначальнику, будет начата, как только появится вакцина. В ней будет задействована «вся амбулаторно-поликлиническая сеть».

Собянин отметил, что ожидает ухудшения ситуации с инфекцией осенью из-за сезонности простудных заболеваний.

«Конечно, в этом году необходимо будет усиливать прививки от гриппа, что бы не накладывались две эпидемии: и осеннее обострение гриппа, и коронавируса. Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся», - цитирует мэра РБК.

Сегодня ранее в Москве охранник больницы из-за неправильной парковки избил водителя скорой помощи.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
вакцинация
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