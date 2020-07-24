По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Москве охранник больницы избил водителя скорой помощи из-за неправильной парковки

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 21:09
1 мин
Фото
Фото: Скриншот

В Москве сотрудники правоохранительных органов изучают видео, на котором охранник больницы №15 напал на водителя скорой помощи. Запись происхоядщего сделал пострадавший, мы не можем её опубликовать из-за нецензурной лексики.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, скорая помощь привезла в больницу пациента. Пока врачи оформляли его в регистратуре, охранник подошел к аодителю скорой и начал конфликт. Ему не понравилось, как тот припарковался.

Охранник сначала оскорблял водителя, потом вынуждал его выйти из машины и разобраться по-мужчки. В момент, когда водитель приоткрыл окно, охранник просунул туда руку, открыл дверь и напал на водителя.

Под угрозы повторного избиения пострадаший уехал. Он снял побои и написал заявление в полицию.

темы
Москва
происшествия
медицина
1 мин