В Москве охранник больницы избил водителя скорой помощи из-за неправильной парковки

Общество

Фото: Скриншот

В Москве сотрудники правоохранительных органов изучают видео, на котором охранник больницы №15 напал на водителя скорой помощи. Запись происхоядщего сделал пострадавший, мы не можем её опубликовать из-за нецензурной лексики.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, скорая помощь привезла в больницу пациента. Пока врачи оформляли его в регистратуре, охранник подошел к аодителю скорой и начал конфликт. Ему не понравилось, как тот припарковался.

Охранник сначала оскорблял водителя, потом вынуждал его выйти из машины и разобраться по-мужчки. В момент, когда водитель приоткрыл окно, охранник просунул туда руку, открыл дверь и напал на водителя.

Под угрозы повторного избиения пострадаший уехал. Он снял побои и написал заявление в полицию.