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Общество
В Москве охранник больницы избил водителя скорой помощи из-за неправильной парковки
24 июля, 2020 21:09
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Фото: Скриншот
В Москве сотрудники правоохранительных органов изучают видео, на котором охранник больницы №15 напал на водителя скорой помощи. Запись происхоядщего сделал пострадавший, мы не можем её опубликовать из-за нецензурной лексики.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, скорая помощь привезла в больницу пациента. Пока врачи оформляли его в регистратуре, охранник подошел к аодителю скорой и начал конфликт. Ему не понравилось, как тот припарковался.
Охранник сначала оскорблял водителя, потом вынуждал его выйти из машины и разобраться по-мужчки. В момент, когда водитель приоткрыл окно, охранник просунул туда руку, открыл дверь и напал на водителя.
Под угрозы повторного избиения пострадаший уехал. Он снял побои и написал заявление в полицию.
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