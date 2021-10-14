Новости – Люди
Люди
Москвичам повысят минимальный размер пенсии
14 октября, 2021 22:48
1 мин
1 мин
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look press
В Москве увеличат минимальный размер пенсии «до 21 с лишним тысяч рублей». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.
По словам Собянина, минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в Москве будет увеличен до 21 193 рублей в месяц за счет городской доплаты. Он отметил, что средства на это заложены в бюджет. Также будут увеличены расходы на здравоохранение и образование.
Городскую доплату получают 2,1 млн московских пенсионеров.
Размер материнского капитала на следующий год скорректируют.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости