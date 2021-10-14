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Размер материнского капитала на следующий год скорректируют
14 октября, 2021 20:12
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Pixabay
Размер материнского капитала в России на следующий год будет скорректирован. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Индексацию материнского капитала на 2022 год проведут по поручению президента России Владимира Путина. Корректировка будет происходить по фактической инфляции.
По словам Котякова, пересмотр индексации потребует изменений в законе о материнском капитале, пишет ТАСС.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году может составить 544 301 рубль, на второго - 719 274 рубля. На выплату материнского капитала в 2022–2024 годах выделят свыше 1,6 трлн рублей.
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