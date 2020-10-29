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Москвичам не грозит повторение весеннего пропускного режима. Пока не грозит

Антон Мельников
29 октября, 2020 12:00
1 мин
sfs
Pixabay

Согласно информации размещенной на официальном сайте мэра Москвы, городские власти пока не планируют вводить в столице пропускной режим в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Сейчас делать этого не планируется», - сообщается на сайте.

Согласно действующим столичным правилам, местные предприятия должны еженедельно сообщать властям о том сколько сотрудников работает в дистанционном режиме, а сколько непосредственно приезжает на рабочее место. Подача данных доступна также на сайте мэра mos.ru.

Напомним, на данный момент все посетители баров и ночных клубов, а также их сотрудники, должны проходить процедуру регистрации на входе. Мера введена на случай, если у кого-то из посетителей обнаружится заражение коронавирусом.

Также с 28 октября москвичам старше 65 лет предписан домашний режим, передаёт «ТАСС».

Ранее власти Москвы заявили, что торгово-развлекательная сфера столицы безответственно относится к карантину.

темы
Москва
коронавирус
пропускной режим
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