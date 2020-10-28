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Торгово-развлекательная сфера Москвы безответственно относится к карантину

Антон Мельников
28 октября, 2020 20:37
1 мин
ва
Pixabay

Власти Москвы заявили, что около 79% торговых центров, театров, кинотеатров и фитнес-центров, которые были проверены с мая, нарушали противоэпидемические меры. Об этом заявила глава Московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Было проведено более 1,6 тыс. проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев», — заявила глава ведомства.

Начиная с мая, московский Роспотребнадзор провёл более 15 тыс. мероприятий по контролю, в том числе были проведены мониторинговые обследования более 14 тысяч объектов. Проверяющие обнаружили нарушения в 24% случаев. По результатам мероприятий была приостановлена деятельность 235 объектов, а итоговая сумма наложенных штрафов составила 29 млн рублей, передаёт «РБК».

темы
Москва
Роспотребнадзор
коронавирус
торговые центры
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