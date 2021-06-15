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Москвич «обчистил» храм с целью приобщения к православной культуре
15 июня, 2021 14:44
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в хищении из храма Преображения Господня на Преображенской площади Евангелие.
Когда полицейские его поймали, тот без промедления признался, что намеревался всего-навсего приобщиться к православной культуре.
Евангелие у него отобрали, а потом возбудили уголовное дело по статье «Кража», говорится на сайте «МВД Медиа».
Ранее рэпер Моргенштерн заявил о намерении вернуть «сожжённые» в суде 100 тысяч рублей.
Вопрос по теме:
Как вы думаете, можно ли приобщиться к православной культуре, похищая из храма Евангелие?
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