Новости Общество
Общество
Москва вся «красная»: откуда взялись несуществующие пробки на «Яндекс.Картах» среди ночи
5 февраля, 2021 13:14
1 мин
1 мин
Сриншот «Яндекс.Пробки»
В ночь на 5 февраля москвичей напугали десятибалльные пробки в сервисе «Яндекс.Карты». Красным цветом были окрашены МКАД и Третье транспортное кольцо.
«Красная» карта появилась около 4 ночи. На ней были видны крупные дорожные заторы, многочисленные работы, ДТП.
Специалисты оперативно устранили проблему - к утру она была решена.
Отмечается, что Google Maps в те же часы показывал дорожную ситуацию, характерную для ночи - дороги пустые.
В «Яндексе» заявили РИА Новости, что пробки появились из-за большого числа фэйковых сигналов GPS. После инцидента компания решила усилить фильтрацию ночных сигналов.
Ранее с карты «Яндекса» исчез объект под Красноярском, который называли «резиденцией Путина».
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку