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Москва вся «красная»: откуда взялись несуществующие пробки на «Яндекс.Картах» среди ночи

Лилия Караева
5 февраля, 2021 13:14
1 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 13:14
1 мин
Пробки в Москве
Сриншот «Яндекс.Пробки»

В ночь на 5 февраля москвичей напугали десятибалльные пробки в сервисе «Яндекс.Карты». Красным цветом были окрашены МКАД и Третье транспортное кольцо.

«Красная» карта появилась около 4 ночи. На ней были видны крупные дорожные заторы, многочисленные работы, ДТП.

Специалисты оперативно устранили проблему - к утру она была решена.

Отмечается, что Google Maps в те же часы показывал дорожную ситуацию, характерную для ночи - дороги пустые.

В «Яндексе» заявили РИА Новости, что пробки появились из-за большого числа фэйковых сигналов GPS. После инцидента компания решила усилить фильтрацию ночных сигналов.

Ранее с карты «Яндекса» исчез объект под Красноярском, который называли «резиденцией Путина».

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Пробки
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