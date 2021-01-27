Политика

Со спутниковых снимков в «Яндексе» исчез объект под Красноярском, который называли «резиденцией Путина». Стройку обнаружили в 2018 году, позднее ее заморозили. Строительство резиденции для президента России официально отрицалось.

На исчезновение объекта из сервиса «Яндекс.Карты» обратил внимание пользователь Twitter. Он написал: «Еще один маленький штришок к «отсутствию истерики»: с карты «Яндекса» пропала другая резиденция Путина, расположенная на берегу Енисея».

Он показал сравнение снимков Google и Яндекс. У первого видно вырубленную дорогу на месте стройки дома.

VIP-резиденция на берегу Красноярского водохранилища формально строилась как спортивно-оздоровительный комплекс дочерней компании «Роснефти». На строительство было потрачено 8,87 млрд рублей.

На ее территории были предусмотрены вертолетная площадка, часовня, причал, гостевые дома.

Исчезновение объекта с карт «Яндекса» совпало с публикацией расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» около Геленджика. Глава государства отрицает свою принадлежность к объекту.