Москва только для москвичей: в столичные заведения будут пускать только по московским тестам
ПЦР-тесты на коронавирус, которые необходимы для посещения столичных заведений общепита, нужно будет сдавать в именно в Москве. Это объясняется тем, что пункты тестирования должны быть подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
«ПЦР-тест для посещения (ресторанов – прим.) — это ПЦР-тест, который должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС», - заявил он.
Лысенко пояснил, что подключение к ЕМИАС позволяет лабораториям отправлять данные о результатах тестирования в автоматическом режиме. После появления данных об отрицательном результате теста необходимый для похода в ресторан QR-код можно будет получить на портале московского правительства mos.ru.
Глава департамента отметил, что сдать тест на коронавирус в российском регионе и получить QR-код на его основании не удастся. Также не будут учитываться тесты, сделанные в Подмосковье, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что в Москве ужесточаются требования к посетителям заведения общепита. Решение вызвало критику, ожидается, что заведения останутся без клиентов.