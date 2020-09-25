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Компания NtechLab (входит в «Ростех») запустила систему видеонаблюдения с технологией распознавания лиц еще в 10 городах России. Первой технологию испытала Москва - ее критиковали, что данные с камер о маршрутах граждан продают на черном рынке.

О распространении системы распознавания лиц в регионах сообщил представитель компании. Он не уточнил, в каких именно городах работают пилоты.

«Коммерсантъ» узнал, что единая сеть видеонаблюдения с функцией распознавания появится в Нижнем Новгороде. Там установят 3 тысячи камер. Их расположат на остановках, домофонах, в общественных местах.

Так же, как и в Москве, камеры будут использоваться для поиска нарушителей карантина и розыска преступников из базы МВД. Известно, что камеры распознают лица даже под масками.

Ранее сообщалось, что с 28 сентября в Москве вводят новые ограничения по коронавирусу. Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Сотрудников предприятий должны перевести на удаленную работу.